Olympiasieger Galmarini gibt Comeback in Carezza

Zuletzt hatte sich das Comeback des Alpin-Snowboarders wegen anhaltender Rückenprobleme verzögert. Galmarini wird im Südtirol seinen ersten Renneinsatz seit 22 Monaten bestreiten.

Der ursprünglicher Plan Galmarinis sah vor, beim Weltcup-Auftakt am vergangenen Samstag in Cortina bereits wieder am Start zu stehen. Wenige Tage vor dem geplanten Einsatz machte sich jedoch der Rücken wieder bemerkbar, weshalb der dreifache Weltcup-Sieger seinen nächsten Comeback-Versuch für das Heimrennen in Scuol Anfang Januar angekündigt hatte. Nun lässt der Körper die Wettkampfbelastung doch früher als gedacht zu.