Oldie Noriaki Kasai will bis 2022 weiterfahren

"Ich will meine Leistungsfähigkeit zeigen und in den Weltcup zurückkehren im Hinblick auf die Teilnahme an meinen neunten Olympischen Spielen", sagte der Routinier, der noch rund neun Jahre älter ist als Simon Ammann.

Kasai war im wiedererstarkten japanischen Team zuletzt nicht mehr konkurrenzfähig. Er verpasste letzten Winter zum ersten Mal in diesem Jahrtausend auch eine Teilnahme an der Vierschanzentournee.

Doch über ein Karriereende denkt Kasai auch in sportlich schwierigen Zeit nicht nach. "Wenn man ein Ziel hat, ist keine Zeit verschwendet. Ich werde weiterkämpfen." Die Winterspiele in Peking sind das erklärte Ziel. Vor seinen zwei olympischen Medaillen 2014 in Sotschi hatte er 1994 in Lillehammer Silber mit dem Team gewonnen. Die meisten seiner heutigen Rivalen waren damals noch nicht geboren.