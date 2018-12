Vor einer Woche in Kuusamo hatte sie in der klassischen Technik nur den 36. Rang erreicht. Nadine Fähndrich verpasste wie in Finnland (31.) die Weltcup-Punkte ganz knapp.

Johaug gewann damit auch das zweite Distanzrennen nach ihrer 18-monatigen Dopingsperre. Die Norwegerin feierte ihren 44. Weltcup-Sieg 9,2 Sekunden vor der jungen Schwedin Ebba Andersson, die bereits vor Wochenfrist als Dritte aufs Podest gelaufen war. Charlotte Kalla, die Olympiasiegerin von 2010 in dieser Disziplin, sorgte als Dritte dafür, dass die gleichen drei Läuferinnen auf dem Podium standen wie beim Saisonstart.

Den dritten Teil der Mini-Tour im Olympia-Ort von 1994, ein 10-km-Verfolgungsrennen im klassischen Stil, nimmt Kalla am Sonntag knapp vor Johaug als Führende in Angriff.