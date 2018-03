Im letzten Slalom vor den Olympischen Spielen in Lenzerheide war Mikaela Shiffrin ausgeschieden, in Pyeongchang dann folgte nur Platz 4, doch letzte Woche in Ofterschwang fand sie wieder zum Siegen zurück in ihrer stärksten Disziplin. Und auch in Are, wo Shiffrin im Dezember 2012 ihren ersten Weltcupsieg überhaupt errang, schaut es sehr gut aus. Um 49 Hundertstel verwies Shiffrin die Österreicherin Bernadette Schild auf Platz 2. Die Slowakin Petra Vlhova, in dieser Saison im Slalom die einzige Siegerin neben Shiffrin, folgt 0,55 Sekunden zurück als Dritte.

Wendy Holdener gelang der erste Lauf sehr gut, ehe dann kurz vor dem Ziel noch ein Fehler folgte, der sie auf den letzten Metern viel Schwung kostete. "Ich habe da die letzte Welle übersehen", ärgerte sich die Innerschweizerin. Mit 0,72 Sekunden ist der Rückstand auf die Bestzeit von Shiffrin schon etwas sehr gross. Sollte die Amerikanerin ins Ziel kommen, scheint der Sieg kaum mehr möglich. Doch die Podestränge liegen in Schlagdistanz. Nur 23 Hundertstel liegt Holdener hinter der zweitplatzierten Schild.

Sehr respektabel hielt sich auch die Engelbergerin Michelle Gisin, die letzte Woche in Ofterschwang als Neunte ihre Saison-Bestmarke im Slalom setzte und nun in Are bei Halbzeit auf Platz 8 liegt. 1,12 Sekunden beträgt ihr Rückstand auf die Bestzeit. Denise Feierabend, die dritte Schweizer Starterin, folgt mit 1,70 Sekunden als Zwölfte.