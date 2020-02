Meistertitel und WM-Ticket für Berner Curler

Im November bestritten Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller an den Europameisterschaften in Helsingborg ihren ersten internationalen Titelkampf. Sie erreichten den Final und gewannen Silber. Bald werden sich die Siebten der Weltrangliste ein weiteres Mal auf dem höchsten Niveau bewähren können. Dank ihrem ersten Schweizer Meistertitel sind die jungen Curler direkt für die am 28. März beginnende Weltmeisterschaft in Glasgow selektioniert.

In Thun verlor Bern Zähringer gegen das renommierte Genfer Team beide Partien in der zweiteiligen Round Robin, aber im Final gaben Schwallers Curler den Ton an. Die Vorentscheidung fiel im 8. End, als sie einen Stein zur 4:2-Führung stahlen.