Marc Gisins allgemeiner Zustand hat sich weiter stabilisiert. Dies zeigten die Untersuchungen im Luzerner Kantonsspital, wohin Gisin noch am Samstagabend mit der Rega geflogen worden war. Er kommuniziert direkt mit den Ärzten und den engsten Angehörigen, ist aber aktuell noch intubiert.

Sowohl MRI- als auch CT-Untersuchungen im Schädelbereich zeigten zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen. Dieser Punkt ist vor allem deshalb wichtig, weil Gisin vor knapp vier Jahren beim Super-G in Kitzbühel schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Damals war Gisin an der Hausbergkante gestürzt und hatte sich dabei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. An den Folgen jener Verletzung hatte der Innerschweizer in den folgenden zwei Wintern - unter anderem wegen Schlaflosigkeit - zu leiden.