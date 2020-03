Maag verpasst Top-Ten-Platz durch Sturz

Bis zum Malheur im Labyrinth war die 22-jährige Zürcher Oberländerin am Samstag auf Kurs. Durch den Nuller zum Abschluss verlor sie in der Gesamtwertung noch einen Rang, sie beendet ihre zweite Weltcup-Saison als Gesamt-Elfte. Immerhin blieb sie neben Prellungen und einer Wunde am Ellbogen weitgehend unversehrt.

Maag wird nun noch Trainings in St. Moritz und Sigulda absolvieren, ehe sie im April die Spitzensport-Rekrutenschule beginnt und so von optimalen Trainingsbedingungen im Hinblick auf die nächste Saison und vor allem auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking profitieren kann.