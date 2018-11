Vonn, die ihren Rücktritt per Ende Saison angekündigt hat, begründete ihr Forfait für den Speed-Auftakt der Frauen Ende November und Anfang Dezember in Lake Louise mit einer Knieverletzung, die sie sich im Training bei einem Sturz zugezogen habe.

Die US-Speedqueen führte die Verletzung in ihrem Statement auf ihren sozialen Kanälen nicht näher aus. Auch liess sie offen, welches Knie vom Sturz im Super-G-Training in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie erklärte indes, dass keine Operation nötig sei. "Macht euch nicht zu viele Sorgen. Ich bin down, aber ich bin nicht draussen", schrieb Vonn in den mit zwei Ausrufezeichen unterlegten Zeilen.

Vonn verpasst damit drei Gelegenheiten, ihre Rekordmarke in Lake Louise weiter auszubauen. In den kanadischen Rocky Mountains errang sie nicht weniger als 18 ihrer 82 Siege auf höchster Weltcup-Stufe. Zum geschlechterübergreifenden Rekord von Ingemar Stenmark fehlen ihr noch vier Triumphe.