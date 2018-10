Schloss Lenzburg, April 2009. Es ist spät und Lara Gut gefragt. Sie spricht, lacht, posiert – und alles wieder von vorne. Soeben wurde sie zur Nachwuchssportlerin des Jahres gewählt. In St. Moritz hatte sie im Dezember ihr erstes Weltcuprennen gewonnen, nachdem sie in der Saison zuvor, erst 16-jährig, an selber Stelle gestürzt war, über die Ziellinie schlitterte – und Dritte wurde.

Noch später am Abend. Die meisten Gäste sind schon gegangen. «Ich hatte noch keinen freien Tag, seit die Saison zu Ende ist. Es ist sehr stressig», sagt sie. «Ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Mauritius zu fliegen. Doch ich musste leider absagen. Viel zu viele Termine.» Sie nimmt sie wahr – alle, immer. Dienst fürs Vaterland quasi. Oder die Pflichten einer Prinzessin. Denkt sie.

Damals ahnte niemand, dass sie genau daran, und an den anderen Schattenseiten des Lebens im Rampenlicht, beinahe zerbrechen würde. Manchmal durch Fremde verursacht, manchmal selbst verschuldet. Am gleichen Abend wird auch Beat Feuz geehrt. Sein Weg, nicht minder erfolgreich, verläuft anders.

Er geht lockerer mit dem Rummel um, wird als Mann aber auch mit anderem konfrontiert. Um im Rollenbild verstaubter Märchen zu bleiben: Helden haben es leichter. Sie retten Prinzessinnen, diese müssen gerettet werden. Lara Gut hat sich selbst gerettet. Doch es dauerte lange.

Verletzt – aber glücklich

Beaver Creek, USA, November 2013. Lara Gut sitzt an einem Kamin. Die Flammen flackern zwar, das Feuer erlischt aber nicht. Dieses Mal passt das Bild. Fast hätte Gut in den Jahren seit St. Moritz 2008 ihre Leidenschaft für den Skisport verloren.

«Ich war jung, ich war nicht auf das vorbereitet, was der Erfolg mit sich bringt», erzählt sie. Erstmals gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Von wegen immer glücklich. Einsamkeit prägte ihr Leben, sie tat, was sie nicht wollte. Pflichten einer Prinzessin eben.

Sie selbst aber relativierte: «Ich weiss inzwischen, was mir entspricht und was nicht.» Die Skination glaubte gerne, dass ihr Lachen nun echt war. Sie gewann die ersten drei Rennen der Saison, und diese Zeitung schrieb: «Lara Gut ist erwachsen geworden – und fährt so erfolgreich Ski wie noch nie.»