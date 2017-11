Johannes Hösflot Klaebo setzte sich im Stil eines Petter Northug durch. Der 21-Jährige war mit knapp einer Minute Vorsprung auf die ärgsten Verfolger in das Handicap-Rennen über 15 km Skating gestartet. Zunächst sah alles nach einem Sololauf aus. Doch bei Rennhälfte wählte Klaebo eine andere Taktik. Er liess sich einholen, die Spitzengruppe bummelte und wuchs bis Kilometer 10 auf elf Läufer an. Auch der mit 2 Minuten Rückstand gestartete Dario Cologna kam bis auf 12 Sekunden an den Pulk heran.

In der Schlussphase ergriff Martin Johnsrud Sundby die Initiative. Er schien zusammen mit dem 50-km-Weltmeister Alex Harvey und dem Russen Alexander Bolschunow den Youngster zu distanzieren. Doch Klaebo konnte auf Reserven zurückgreifen. Im Schlussanstieg kämpfte er sich wieder in den Rücken von Sundby, scherte auf der Zielgeraden aus und holte die entscheidenden Meter auf seinen Landsmann heraus. Dritter wurde Bolschunow.

Cologna zeigte eine starke Vorstellung auf den Skating-Ski. Er verpasste in der Tageswertung als Vierter das Podest nur knapp. Im Overall-Klassement wurde der Bündner 17., sein Rückstand wuchs wieder auf 34 Sekunden an. Auch Jonas Baumann beendete die Tour als 24. in den Weltcup-Punkterängen.

"In den Testrennen in Gällivare habe ich schon gesehen, dass meine Form stimmt. Doch die Bestätigung im Weltcup zu erhalten, ist schön. Das Rennen ist so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe", kommentierte Cologna seinen Auftritt. Seinen nächsten Start wird der dreifache Olympiasieger in Davos haben.