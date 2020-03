Johannes Thingnes Bö gewinnt trotz Fourcades Sieg den Gesamtweltcup

Die Ausgangslage vor dem letzten Rennen der Saison, der Verfolgung in Kontiolahti, war klar. Bei einem Sieg von Martin Fourcade benötigt Bö mindestens einen 4. Rang. Bei nur schwer beherrschbaren Verhältnissen im Schiessstand zeichnete sich tatsächlich ein Umsturz ab. Während Fourcade sich trotz drei Strafrunden an der Spitze etablierte, geriet Bö in Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich rutschte er sogar aus den Top 4. Mit fünf Treffern zum Schluss machte der Norweger aber alles klar. Er ging als Vierter in die letzte Runde. Auf der Zielgeraden kämpfte er nicht mehr um eine bessere Klassierung.

Fourcade feierte derweil zum Abschluss seiner Karriere bei einem Wettkampf ohne Publikum seinen 79. Weltcupsieg. Der 31-Jährige hatte am Freitagabend per Ende Saison seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch die Biathleten beugen sich nun dem Coronavirus und treten die Heimreise an.

Martin Jäger belegte Platz 42, Jeremy Finello beendete den Wettkampf nicht.