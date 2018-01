Am vergangenen Sonntag war Hirscher in Kitzbühel nach zuvor fünf aufeinanderfolgende Siegen von Kristoffersen deutlich auf Platz 2 verwiesen worden, doch in Schladming führt er nun bei Halbzeit zwei Zehntel vor seinem härtesten Gegner.

Der Rest des Feldes, angeführt vom Italiener Stefano Gross, liegt bereits 76 Hundertstel und mehr zurück. Als bester Schweizer befindet sich Daniel Yule im 6. Zwischenrang. Der Walliser wird es aber schwer haben, wie zuletzt in Kitzbühel einen Platz auf dem Podium zu erreichen. 55 Hundertstel beträgt sein Rückstand auf den drittplatzierten Gross.

Luca Aerni, zuletzt sowohl in Wengen als auch in Kitzbühel ausgeschieden, liegt auf Platz 10. Der Berner war allerdings eine gute halbe Sekunde langsamer als Teamkollege Yule. Der Walliser Ramon Zenhäusern, Vierter in Wengen und Sechster in Kitzbühel, befindet sich im 16. Zwischenrang. Loïc Meillard schied zum dritten Mal hintereinander im ersten Lauf aus. Marc Rochat sah sich nach einem Einfädler gar zum sechsten Mal in diesem Winter eliminiert.

Kitzbühel. Weltcup-Slalom der Männer. 1. Lauf: 1. Marcel Hirscher (AUT) 49,67. 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,20 zurück. 3. Stefano Gross (ITA) 0,76. 4. Manfred Mölgg (ITA) 0,86. 5. Michael Matt (AUT) 1,09. 6. Daniel Yule (SUI) 1,31. Ferner: 10. Luca Aerni (SUI) 1,83. 16. Ramon Zenhäusern (SUI) 2,34. - Ausgeschieden u.a.: Loïc Meillard (SUI) und Marc Rochat (SUI).