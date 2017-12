Hediger, der vor Wochenfrist in Kuusamo mit einem 9. Rang bereits das Olympia-Ticket gelöst hat, stiess mit der 17.-besten Zeit in die Viertelfinals vor. Dario Cologna ist in Lillehammer nicht am Start, er will seine Entzündung an der Achillessehne auskurieren.

Bei den Frauen überstand einzig Laurien van der Graaff als 28. den Cut für die K.o.-Phase. Nadine Fähndrich hingegen verfehlte das Weiterkommen als 32. um 25. Hundertstel. Nathalie von Siebenthal testete ihre Schnelligkeit, kam aber nicht über den 55. Rang hinaus.

Die Viertelfinals beginnen um 11.15 Uhr.