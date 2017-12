Vor einem Jahr hatte die Engelbergerin in diesem Rennen mit einem 4. Rang erstmals im Weltcup für Aufsehen gesorgt.

Selina Gasparin gelang keine wesentliche Steigerung. Die Bündnerin machte vier Ränge gut und wurde 33. Nebst drei Strafrunden hemmte auch ein Sturz mit Stockbruch die Aufholjagd.

Denise Herrmann hingegen bestätigte ihren Überraschungssieg aus dem Sprint. Die ehemalige Langläuferin aus Deutschland traf als Erste im Ziel ein. Sie liess in der Schlussrunde Justine Braisaz stehen. Die Französin wartet nach dem vierten 2. Rang weiterhin auf ihren ersten Weltcupsieg.

Herrmann ist in ihrer zweiten Saison als Biathletin, 19 Monate nach ihrem Wechsel vom Langlauf, erneut in der Weltspitze angelangt. Als Langläuferin mit Qualitäten im Sprint hatte die bald 29-Jährige allerdings keinen Weltcupsieg geschafft. Herrmann sprang erfolgreich für ihre Teamkollegin und letztjährige Dominatorin Laura Dahlmeier in die Bresche. Die siebenfache Weltmeisterin verzichtete krankheitshalber auf die Rennen in Östersund. Auch im Tross vermisst wird Gabriela Koukalova. Die 27-jährige Tschechin konnte seit Juni wegen Problemen mit den Achillessehnen und der Wadenmuskulatur nur eingeschränkt trainieren.