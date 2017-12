Stefano Gross realisierte seine Bestzeit bei starkem Schneefall. Der Österreicher Michael Matt und der Schwede André Myhrer folgen auf den Rängen 2 und 3 mit rund zwei Zehnteln Rückstand.

Der Norweger Henrik Kristoffersen, der Vorjahressieger in Val d'Isère folgt als Fünfter mit 41 Hundertsteln Rückstand. Der Österreicher Marcel Hirscher verlor 0,55 Sekunden, was ihn auf Position 8 brachte.

Die Schweizer, die zum Saisonauftakt in Levi gleich mit vier Athleten in den Top 10 vertreten waren, kämpften diesmal zumindest im ersten Lauf weniger erfolgreich. Der Berner Luca Aerni, der in Finnland zeitgleich mit Teamkollege Daniel Yule Vierter geworden war, belegt den 12. Zwischenrang, mit 0,72 Sekunden Rückstand. Yule schied - wie später auch Reto Schmidiger - schon nach wenigen Toren aus. Schmidiger hat sich dabei offensichtlich verletzt.

Der Walliser Loïc Meillard büsste gut eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit ein, konnte sich aber als 25. für den zweiten Lauf qualifizieren. Ramon Zenhäusern dagegen schaffte es wie alle übrigen Schweizer nicht in den zweiten Durchgang.