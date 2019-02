Bereits in der Qualifikation zum WM-Parallelslalom in Park City vom Dienstag, 5. Februar, musste Galmarini wegen starken Rückenschmerzen aufgeben. Der Ardezer kämpfte trotzdem weiter und reiste nach Pyeongchang, um den nächsten Weltcup in Angriff zu nehmen. Doch nun die schmerzliche Einsicht: "Ich musste seit Saisonbeginn jedes Rennen mit Schmerzmitteln fahren, die Schmerzen im Rücken wurden nach jeder Belastung zunehmend stärker. Mein Körper braucht jetzt eine Wettkampf-Pause. Daher habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, die Saison vorzeitig zu beenden."

Der letztjährige Gesamtweltcupsieger wird seinen Titel somit nicht verteidigen können. Für Galmarini keine einfache Situation: "Nicht mehr um die Titelverteidigung fahren zu können, ist einer meiner härtesten Entscheide überhaupt. Mein Fokus liegt aber jetzt auf der Heilung meines Körpers und darauf, dass ich so rasch wie möglich zurück auf den Schnee kann."