«Ich wusste nach Davids Tod, wie man sich fühlt. Ich wusste, wie ich damit umgehen kann.» Die Frage, ob das Leben im Tunnel das richtige ist, war schnell beantwortet. Das Ja fiel deutlich aus.

Back to the roots

Patrick Küng ist zurück in Beaver Creek, wo er 2015 Abfahrtsweltmeister wurde. Auf der Piste «Birds of Prey» finden am Freitag ein Super-G und am Samstag eine Abfahrt statt. 2013 gewann Küng hier sein erstes von bisher zwei Weltcuprennen.

2015 triumphierte er in der WM-Abfahrt. Der Logik der ungeraden Jahre entsprechend, müsste am Wochenende also wieder ein Sieg folgen.

Patrick Küng lacht. «Ich mag die Strecke. Das stimmt.» Eine Prognose gibt es von ihm aber nicht. Seit dem Weltmeistertitel stand er im Weltcup nie mehr auf dem Podest.

Die Saison 2015/16 musste er vor den Rennen in Wengen, wo er 2014 die Abfahrt gewann, mit Problemen an der Patellasehne im linken Knie abbrechen.

Schwierige Saison

Die vergangene Saison verlief harzig. Nur in Val d’Isère fuhr er in die Top Ten (Rang sieben). Seinen besten Auftritt hatte er an der WM in St. Moritz. Küng verpasste als Vierter das Abfahrts-Podest um zwei Hundertstelsekunden. «Das ist abgehakt», sagt er. Im Tunnel ist das Wenden verboten.