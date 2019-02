Sie sagten, Olympia ist zu gross und zu teuer. Welche Disziplinen würden Sie denn gerne streichen?

Es geht mir nicht darum zu streichen. Es geht darum, nicht noch mehr dem Gigantismus zu verfallen und mehr und mehr Disziplinen respektive Wettkämpfe rein zu holen.

Wie gross ist die Gefahr, dass am Ende weder Stockholm noch Mailand Olympia 2026 ausrichten?

Ich würde die Frage gerne beantworten. Wenn ich es denn wüsste. Die Gefahr besteht natürlich, ist aber nicht mehr ganz so gross. Was ich gehört habe vom Premierminister und all den Politikern, die hier in Are waren, ist die Stimmung eigentlich sehr positiv. In Italien muss man die Regierung ja nicht mehr befragen. Die zwei betroffenen Provinzen haben Ja gesagt, auch zur Finanzierung. Das sollte an und für sich funktionieren. Ich bin froh, haben wir wenigstens zwei von den sieben ursprünglichen Kandidaten übrig für 2026.

Welcher der beiden Kandidaten überzeugt Sie mehr?

Schauen Sie, für uns ist es eine Luxusausgabe. Beide Orte haben sehr, sehr viel Erfahrung mit Weltcups in allen unseren Disziplinen. Was immer herauskommt, für uns ist es kein Problem.

Was hielten Sie also von einer Doppelvergabe auch im Winter?

Das wäre theoretisch sicher möglich. Doch das steht nicht zur Diskussion.

Zuletzt wurde Ihnen wieder Behäbigkeit vorgeworfen. Und dass die FIS einen Reformstau habe. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Das ist Ansichtssache. Wir bei der FIS waren immer so weit wie möglich reformbereit. Doch wir sind natürlich auch ein schwerfälliges Konstrukt.