Die Weltmeisterinnen 2014 und 2016 vom CC Flims setzten sich in den Viertelfinals gegen das US-Team um Skip Cory Christensen durch, nachdem sie mit drei Siegen in der Gruppe weitergekommen waren. In den Halbfinals liessen sich die Schweizerinnen von der Crew von Nina Roth, die an den Olympischen Spielen die USA vertreten wird, stoppen.

Den Turniersieg sicherte sich das Team um Skip Kelsey Rocque aus der kanadischen Provinz Alberta.