In der Qualifikation in Mittelschweden resultierte für Cologna nur der 50. Platz. Auch die anderen Schweizer Männer Roman Schaad (38.), Jonas Baumann (49.) und Roman Furger (52.) schafften den Vorstoss in die K.o.-Runde der besten 30, die um Bonussekunden sprinten, nicht.

"Die Sprint-Strecke hier in Falun liegt mir nicht. Ich war schlicht zu langsam, fühlte mich nicht so frisch. Am Samstag (15 km klassisch - d. Red.) geht es für mich richtig los", so Cologna. Der Schaden wird sich für den viermaligen Olympiasieger ohnehin in Grenzen halten. Der Gewinner des Sprints erhält nur 30 Bonussekunden; im Rahmen der Tour de Ski sind es jeweils deren 60.

Bei den Frauen ist Swiss-Ski mit Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff in den Viertelfinals vertreten. Die Luzernerin erreichte im Prolog unmittelbar vor der zweimaligen Saisonsiegerin Van der Graaff den 20. Rang.

Das Weltcup-Finale in Falun findet von Freitag bis Sonntag mit jeweils einem Rennen statt. Die Tagessieger erhalten dabei 50 Weltcup-Punkte, der Gesamtgewinner deren 200.