Die Freude von Beat Feuz war echt. Jedes Mal, wenn der Schweizer an den Fans vorbei zum TV-Interview in Wengen schritt, strahlte er und hob die Hände. Ein Abfahrtssieg am Lauberhorn ist für einen Skifahrer auch beim zweiten mal hoch emotional. Besonders, wenn er Schweizer ist.

Traumhaftes Wetter, eine wunderbare Kulisse, 35000 Fans und mit Beat Feuz ein Schweizer Sieger. Was will der Schweizer Ski-Fan mehr? Nichts, wäre die logische Antwort.

Und trotzdem hatte der Sieg von Feuz einen Makel. Nicht für ihn. Natürlich nicht. Seine Leistung war grandios. Erneut bewies der 30-Jährige, dass er die wichtigsten Rennen gewinnen kann. Chapeau! Es war ein nächstes Meisterstück von Feuz, der 2012, nur Wochen nach seinem ersten Wengensieg, eine Amputation des Unterschenkels als Folge einer Knieinfektion fürchten musste.