Der grosse Tag der Sorgenkinder

Niels Hintermann hat vor drei Jahren in Wengen die Kombination gewonnen. Und er kann es kaum noch hören. Weil der kuriose Sieg, tatkräftig unterstützt durch Wetterglückt, ihn zur Eintagsfliege machte. Zu einem Sieger, der im Rückblick selbst nicht so richtig stolz darauf sein kann und will.

Nachdem er Ende 2019 in der Abfahrt von Bormio auf Rang sechs fuhr, und damit – den Sieg in Wengen ausgenommen – erstmals in seiner Karriere in die Top 10 eines Weltcuprennens, sagte er, dass ihm dieses Resultat viel mehr bedeute als der Sieg. Weil er es unter gleichen Bedingungen für alle erarbeitet hat. Es war ein erstes Happy End für einen Mann, der ausgerechnet durch einen Sieg zurückgeworfen wurde. Der 24-Jährige hatte nach schwierigen Jahren zu den Besten aufgeschlossen.

Das Schreckensszenario im Kopf

Und trotzdem war da die Angst, „dass ich wieder zur Eintagsfliege werde.“ Dass der Top-10-Platz in der Abfahrt ein Ausreisser bleibt. Am Start des Rennens in Wengen war er darum nervös, hatte das Schreckensszenario im Kopf. Doch der Zürcher blieb cool, fuhr auf Rang acht und ist die Sorgen los.

Hintermann war im Zielraum in Wengen aber nicht der einzige Athlet von Swiss-Ski, der sich neben Sieger Beat Feuz als Gewinner fühlte. Ralph Weber, 26, hat Jahre zum Vergessen hinter sich. Der St. Galler, der früh als Hoffnung in der Abfahrt gehandelt wurde, nachdem er bereits Ende 2014 in Santa Catarina auf Rang 10 eines Weltcuprennens fuhr, hat ernsthaft an sich und seinen Plänen gezweifelt. Seit jenem Ausrufezeichen vor sechs Jahren fuhr er nie mehr in die Top 10. Zum letzten Mal gepunktet hat er in der Abfahrt, in der er einmal die Zukunft darstellen sollte, vor drei Jahren.