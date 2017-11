Vielmehr freute sich Feierabend, die im Slalom erst einmal die Top-Ten erreichte (2013 in Levi), über den Fortschritt, den sie gemacht hat. «Ich habe in der Vorbereitung gespürt, dass ich besser wurde. Es ist schön, dass sich mein Gefühl im Rennen bestätigt hat.»

Feierabend war 2009 Junioren-Weltmeisterin in Slalom, nachdem sie in jener Saison zuvor viermal im Weltcup eine Top-20-Klassierung erreichte. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis sie den Sprung an die Weltspitze schaffen würde.

Acht Jahre später wartet Feierabend eigentlich noch immer auf den Durchbruch. Während das Talent mancherorts längst abgeschrieben wurde, hat die Engelbergerin immer an die eigene Stärke geglaubt. Gestern wurde sie für ihren Ehrgeiz und ihre Ausdauer belohnt. Mit Rang vier hat Feierabend die Selektionskriterien für die Winterspiele im Februar in Südkorea bereits erfüllt.

Shiffrin liefert

Denise Feierabends Resultat war der Höhepunkt eines für Swiss Ski sonst eher enttäuschenden Wochenendes in Killington. Wendy Holdener, im ersten Slalom der Saison Dritte, schied aus, nachdem sie im ersten Lauf als einzige Athletin noch einigermassen mit der späteren Siegerin Mikaela Shiffrin hatte mithalten können.