War am Samstag der schwere Nassschnee das Problem, verunmöglichte tags darauf anhaltender Schneefall die Durchführung des Rennens. Weil die Wetterprogrognosen keine baldige Besserung versprachen, sagten die Organisatoren den Riesenslalom bereits gut drei Stunden vor dem angesetzten Start des ersten Laufs ab.

In der Nacht zum Sonntag hatte es im bayerischen Wintersportmekka noch einmal rund 30 Zentimeter Neuschnee gegeben. Auch am Morgen schneite es intensiv weiter. Ein reguläres Rennen sei unter diesen Bedingungen unmöglich geworden, erklärte FIS-Rennchef Markus Waldner. Ausserdem gab es Sicherheitsbedenken. Der Schweizer Alpinchef Tom Stauffer befand: "Die Piste wäre in diesem Jahr in einem ausgezeichneten Zustand gewesen. Aber der starke Schneefall war ein Problem. Es wäre zu gefährlich gewesen."

Der Riesenslalom auf der Kandahar wäre für die Technik-Spezialisten die letzte Standortbestimmung vor dem WM-Rennen am 15. Februar gewesen. Verlaufen die kommenden Tage und das viertägige Schweizer Camp im schwedischen Fünesdalen ohne Zwischenfälle, werden in Are Loïc Meillard, Thomas Tumler, Gino Caviezel und Marco Odermatt im Riesenslalom antreten.

Ob das Rennen von Garmisch nachgeholt werden kann, ist noch offen. Einzige Option ist laut Waldner Kranjska Gora. In Slowenien stehen am 9./10. März ein Slalom und ein Riesenslalom auf dem Programm. Unmittelbar danach beginnt das Weltcup-Finale in Soldeu. Als Ersatzort für die ausgefallene Abfahrt vom Samstag prüft die FIS Kvitfjell, wo Anfang März zwei Speedrennen geplant sind.

Seit dem Jahreswechsel bestritten die Männer lediglich einen Riesenslalom (Adelboden). Am Tag des WM-Rennens wird der letzte Bewerb in dieser Disziplin 34 Tage her sein. Ein Problem dürfte das für die vier Schweizer nicht sein. Alle traten in dieser Zeit auch in anderen Disziplinen an.