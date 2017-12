Selbst wenn es wie bei Cologna letztlich die Beine sind, die nicht machen, was sie sollten, ist von Siebenthals wiederkehrendes Problem doch in erster Linie eine Kopfsache. Sie hat beim Saisonauftakt in Kuusamo einsehen müssen, dass ihre Schwäche in Klassikrennen mit Einzelstart noch nicht eliminiert ist.

«Sobald ich im Rennmodus bin, will ich zu schnell zu viel. Dann stehe ich nicht sauber auf dem Ski und verpuffe beim Laufen viel zu viel Kraft», sagt die 24-Jährige, der so mancher Szenekenner in diesem Winter eine nochmalige Steigerung zutraut.

Lösung noch nicht in Sicht

Während ihr Trainer Peter von Allmen glaubt, dass es eine Frage der Zeit ist, bis auch dieses Manko abgehakt werden kann, sieht von Siebenthal noch nicht unbedingt Land in Sicht. «Wenn ich wüsste, wie ich es besser machen könnte, dann hätte ich es schon lange korrigiert.»

So kommt es beiden Schweizer Teamleadern entgegen, dass die Wettkämpfe in Davos in der Skating-Technik ausgetragen werden. Für das heutige Sprintrennen haben sich Cologna und von Siebenthal hingegen unterschiedliche Strategien ausgesucht.