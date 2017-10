Gut hatte sich im Februar beim Einfahren für den WM-Kombinationsslalom in St. Moritz einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden im linken Knie zugezogen. Anfang September nahm die 26-Jährige das Training auf Schnee wieder auf.

Danach begab sie sich mit ihrem Privatteam nach Valle Nevado. Für die Zeit in Chile war eigentlich nur freies Skifahren geplant. Doch nach einer Woche freiem Skifahren begab sich die Gesamtweltcupsiegerin von 2016 wieder zwischen die (Riesenslalom-)Tore. Auch dabei hatte Gut gleich wieder ein gutes Gefühl. Dieses setzte sich auch im Oktober fort. Die Trainings verliefen besser als geplant, weshalb sie sich nun entschied, bereits in Sölden wieder in den Weltcup zurückzukehren.

"Wollte mich nicht unter Druck setzen"

Vor Monatsfrist in Zermatt hatte die 23-fache Weltcupsiegerin noch den Eindruck erweckt, dass sie in Sölden den Riesenslalom auslasse, um mehr Vorbereitungszeit zu haben. Daher kam die Annahme, dass sie ihr Comeback erst für Ende November in Killington in den USA plane. Am Freitag jedoch liess Gut verlauten: "Seit meiner Verletzung war mein primäres Ziel, stark zurückzukommen und mich nicht unter Druck zu setzen. Deshalb habe ich nie über Sölden gesprochen."

Gut sagt, der Start in Sölden sei ihr wichtig, "um zu sehen, wie ich und mein Knie auf das Rennen reagieren. Diese Erfahrung wird mir während dem ganzen Winter helfen." Klar sei aber, dass die Vorbereitungen auf den Gletscherprolog, den sie im Vorjahr und 2013 gewonnen hat, anders ausgefallen seien als sonst: "Normalerweise haben wir uns einen Monat auf Sölden vorbereitet."