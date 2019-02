Der WM-Titel in der Kombination ist im Skisport etwa das, was der Golden Globe für Filmschaffende ist: Eine tolle Auszeichnung. Doch die wichtigeren Preise werden anderswo vergeben: in der Abfahrt, im Super-G, im Riesenslalom oder im Slalom. Gold in diesen Disziplinen ist zu vergleichen mit der Verleihung eines Oscars.

Nun will der internationale Skiverband FIS die Kombination streichen. Könnte man also den Golden Globe streichen? Nein, denn dort sind die Stars ebenso im Rennen. In der Kombination ist das längst nicht mehr der Fall. Viele Cracks verzichten freiwillig. Jüngstes Beispiel: Mikaela Shiffrin. Die 23-Jährige hätte vermutlich problemlos WM-Gold gewonnen, verzichtet aber. Sie will Kraft sparen für den Riesenslalom und Slalom in der zweiten WM-Woche. Das alleine sagt eigentlich schon alles über den Stellenwert der Kombination.

Das gleiche Bild zeichnet sich im Weltcup. Weil bei den Frauen die Kombi in Val d’Isère wegen zu wenig Schnee abgesagt werden musste, werden nun WM-Medaillen in einer Disziplin vergeben, die in diesem Winter dort nicht stattfand. Bei den Männern wurde immerhin in Wengen eine Kombi durchgeführt. Aber das wäre es dann auch schon gewesen. Es ist ein Witz, Medaillen an Grossanlässen für

etwas zu vergeben, das eigentlich fast nicht mehr existiert.

Denkbar ist nur ein Szenario, das das Überleben der Kombi möglich macht. Sie wird aufgewertet. Das heisst, es braucht mindestens vier Rennen pro Saison. Dann wird die Disziplin plötzlich auch für die Stars der Szene interessant, weil es viele Weltcuppunkte und Preisgeld zu gewinnen gibt. Nur wird das nicht passieren, weil ausserhalb der Schweiz kaum Veranstalter Lust haben, die Disziplin durchzuführen.

Die Kombination, so wie sie heute ist, ist ein langweiliges Produkt. Man zählt bei den Frauen und Männern nur eine Handvoll Podestkandidaten. Natürlich hält sich der Mythos vom kompletten Skifahrer – von dem, der alles kann. Heute ist die Spezialisierung längst so weit fortgeschritten, dass mit ganz wenigen Ausnahmen niemand mehr in beiden Sparten, Speed und Technik, zu den Besten gehört. Der Mythos ist längst überholt und genauso ist es die Kombination. Es braucht sie nicht mehr.