Feuz, der Dominator des zweiten Trainings am Donnerstag, zeigte zwar eine Fahrt ohne grossen Fehler. Doch der Emmentaler war sich nach dem Rennen gleichwohl bewusst, dass ihm nicht alles ideal aufgegangen war, insbesondere auch nicht im Steilhang. So fehlten Feuz nach gut 106 Sekunden Fahrzeit 0,13 Sekunden zu einer Top-3-Platzierung und fast sieben Zehntel zum Sieg.

Diesen holte sich Max Franz. Der mit der Nummer 1 gestartete Österreicher triumphierte im Skiort in den kanadischen Rocky Mountains mit 0,28 Sekunden Vorsprung vor Christof Innerhofer, der die Startnummer 2 getragen hatte. Dritter wurde mit Dominik Paris (0,54 zurück) ein weiterer Italiener.

Zweiter Weltcupsieg von Franz

Der immer wieder mit Knieproblemen kämpfende Franz sicherte sich im Weltcup erst den zweiten Sieg nach demjenigen im Dezember 2016 in der Abfahrt von Val Gardena. Dass ihm die Piste in Lake Louise liegt, hatte der 29-jährige Speed-Spezialist schon in der Vergangenheit mit zwei Podestplätzen gezeigt. 2012 holte sich Franz als Abfahrts-Zweiter seine erste Top-3-Platzierung auf oberster Stufe, im Vorjahr belegte er im Super-G den 2. Rang. An der WM in St. Moritz holte sich der Kärntner hinter Weltmeister Feuz und dem Kanadier Erik Guay die Bronzemedaille. Nun gewann Franz gleich das erste Rennen nach seinem Materialwechsel.

Hintermann bei Comeback 14.

Zweitbester Schweizer Abfahrer nach Feuz war beim Speed-Auftakt in den Weltcup-Winter 2018/19 überraschend Niels Hintermann. Der 23-jährige Zürcher klassierte sich mit 1,43 Sekunden Rückstand auf dem 14. Platz. Hintermann, 2017 Sensationssieger in der Weltcup-Kombination von Wengen, hatte die letzte Saison wegen einer Schulterluxation und damit verbundener Operation komplett verpasst.

Die weiteren Schweizer in den Punkten waren Marc Gisin (17.), Carlo Janka (18.) und Urs Kryenbühl (21.).

Am Sonntag findet in Lake Louise mit dem Super-G ein weiteres Rennen statt. Der Start erfolgt um 20.00 Uhr Schweizer Zeit.