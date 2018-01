Erst drei Schweizern ist es gelungen. Neben Défago gehören Franz Heinzer (1992) und Roland Collombin (1974) zum elitären Kreis der Klassiker-Könige. Défago war also da am Samstag und gratulierte Feuz persönlich zum ersten Schritt hin zu grössten Ehren. Schon einmal hat der Emmentaler am Lauberhorn gesiegt, 2012, und war dann eine Woche später in Kitzbühel Sechster geworden.

Nun folgt also der zweite Anlauf, und eine Bestmarke hat Feuz bereits. In der 51-jährigen Geschichte des Weltcups hat noch kein Schweizer zuvor zweimal am Lauberhorn die Abfahrt gewonnen. «Es ist schon wahnsinnig schön, das noch einmal zu erleben», sagt der 30-jährige Feuz. «Es war einer der schönsten Tage überhaupt.»

Défago also stand im Ziel neben Feuz, schüttelte ihm die Hand und wünschte ihm vielleicht sogar Glück. Obwohl Feuz solches nicht braucht. Seine Erfolge sind geplant. Schon vor der Saison sprach er von drei Zielen: Wengen, Kitzbühel und die Olympischen Spiele in Südkorea im Februar.