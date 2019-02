Die 27-jährige Österreicherin zog sich vor drei Wochen am Laax Open bei einem Sturz in der Qualifikation einen Haarriss im rechten Innenknöchel sowie eine Knochenprellung am Sprungbein zu, hatte aber bis zuletzt auf einen WM-Einsatz gehofft. Vor drei Tagen kehrte Gasser zwar bereits in den Schnee zurück, bereit für das Comeback an den Weltmeisterschaften fühlt sie sich aber nicht.