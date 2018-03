Der Toggenburger kam nach Flügen auf 214,5 und 229,5 m nicht über den 20. Rang hinaus. In Umgang eins fehlte die Weite, in der Reprise die Telemark-Landung.

Als Sieger liess sich einmal mehr Kamil Stoch feiern. Der Pole landete nach 245 und 234 m. Er gewann somit knapp vor dem Norweger Johann André Forfang. Die Differenz ist entscheidend, denn in Planica wird jenem Springer ein Prämie von 20'000 Franken ausbezahlt, der in sieben Sprüngen (Qualifikation, zweimal Einzel, einmal Team-Wettkampf) die meisten Punkte sammelt. Forfang führt in dieser Wertung mit 23,6 Zählern Vorsprung auf Stoch recht deutlich.