Der Toggenburger erreichte 206 m. Die weiteren Swiss-Ski-Starter Gregor Deschwanden (42.), Andreas Schuler (45.) und Sandro Hauswirth (50.) vermochten sich dagegen nicht für den Wettkampf der besten 40 zu qualifizieren. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich der Weltcup-Leader Kamil Stoch; der Pole segelte bis auf 242 m.

Das zweite Einzel-Skifliegen in dieser Weltcup-Saison steht am Sonntag auf dem Programm. Am Samstag findet auf der Skiflug-Schanze von Vikersund ein Teamspringen statt.