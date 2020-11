Amélie Klopfenstein mit erstem Schweizer Meistertitel

Die 18-jährige Westschweizerin gewann auf der Diavolezza, wo ein Teil der nationalen Titelkämpfe 2020 nachgeholt wird, den Slalom mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor Eliane Christen.

Bronze ging an Selina Gadient, die allerdings bereits über drei Sekunden auf die gleichaltrige Siegerin verlor. Klopfenstein hatte Anfang Jahr an den Olympischen Jugendspielen für Aufsehen gesorgt, als sie in der Romandie sowohl im Super-G wie auch im Riesenslalom die Goldmedaille errang. Auf Stufe Weltcup kam Klopfenstein noch nie zum Einsatz, im Europacup bestritt sie bislang erst drei (Speed-)Rennen.