Aita Gasparin mit Platz 30 beste Schweizerin

Das Bestresultat ging mit einem 30. Rang auf das Konto von Aita Gasparin. Der Rückstand auf die Siegerin Denise Herrmann aus Deutschland betrug 1:52 Minuten. Die ehemalige Langläuferin feierte ihren sechsten Weltcupsieg.

Elisa (51.) und Selina Gasparin (54.) sowie Lena Häcki (60.) verpassten die Weltcup-Punktränge. In der Staffel vom Samstag winkt die Chance zur Wiedergutmachung.

Beim ersten Weltcup unter Ausschluss der Zuschauer bleiben die Ränge in der WM-Arena von 2013 wegen der Sorge vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie leer. An den vier Wettkampftagen in Tschechien waren mehr als 100'000 Fans erwartet worden.