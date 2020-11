Sie standen vor dem Aus: Neymars Penalty rettet PSG und Trainer Tuchel

Seit die katarischen Klubbesitzer Paris Saint-Germain im Jahr 2011 übernommen haben, verfolgt PSG ein primäres Ziel: den Gewinn der Champions League. In der vergangenen Spielzeit war PSG so nah am Henkelpott wie noch nie, musste sich aber im Final den Bayern geschlagen geben. Neue Spielzeit, neue Chance. Doch nach drei Spielen resultierten lediglich drei Punkte und das erste Ausscheiden in der Gruppenphase seit der Klubübernahme drohte.

Der 1:0 Sieg gegen RB Leipzig war für PSG deshalb enorm wichtig. Ansonsten hätte es nicht nur für den Klub, sondern auch für Trainer Thomas Tuchel düster ausgesehen. Von einem Finalspiel hatte er vor der Partie gesprochen. Es war auch sein persönliches Finale. Denn bei einer Niederlage wäre Tuchel wohl nicht länger PSG-Trainer geblieben. Während der Partie war er entsprechend angespannt.