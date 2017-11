Der Corriere della Sera hielt sich ebenfalls nicht zurück: "Italien ist ein Ensemble von Spielern, die nicht wissen, was sie anfangen sollen. Keine Ideen und wenig Teamgeist: Es ist skandalös, dass derart erfahrene Spieler in einem so wichtigen Spiel so wenig leisten."

Und selbst die Anrufung des Heiligen Syrus bescherte kein "Wunder von San Siro".

Nun ist also eingetreten, wovor sich alle gefürchtet haben: Italien konnte sich gegen Schweden selbst zuhause in Mailand nicht durchsetzen. Nach 90 Minuten resultierte nur ein 0:0. Die Folge: Erstmals seit 1958 fehlt die Squadra Azzura an einer Endrunde. Es ist die wohl grösste Blamage im italienischen Fussball.