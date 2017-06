Jammern über die Technik ist im Macho-Milieu Töff unehrenhaft. Und nicht gut fürs Geschäft. Kein technischer Ausrüster liest oder hört gerne über Mängel an seinen Höllenmaschinen.

Deshalb sagt Dominique Aegerter nach dem 17. Platz in Barcelona kleinlaut: «Die Luft ist mir ausgegangen. Ich musste auf den Geraden den Kopf heben, um Sauerstoff zu bekommen. Ich konnte einfach nicht mehr. Sonst wäre wohl ein 8. Rang möglich gewesen.» Er nimmt die Schuld auf sich. So möge die Kirche im Dorf leiben.

Aber die Kirche ist schon lange nicht mehr im Dorf. Ein Fahrer, der das Talent für Podestplätze hat, schafft es gerade in die 7. Startreihe (19.) und im Rennen auf den 17. Platz. Das stimmt etwas nicht. Und die Erklärung des Piloten ist ein Witz. Aegerter geht schon vor der Rennhälfte die Luft aus? Einem der am besten trainierten Töffpiloten der Welt? Einem jungen Mann, der Marathonläufe bestreitet?