Schwieriger Weg in den Final für Roger Federer

Roger Federer werden auf dem Weg zur Titelverteidigung der Swiss Indoors einige Steine in den Weg gelegt. In den ersten beiden Runden geht der 38-Jährige den grossen Namen noch aus dem Weg. Aber ein eingespielter Qualifikant machen das Eröffnungsspiel am Montag auch nicht gerade leichter. In Runde 2 wartet dann der Gewinner der Partie zwischen Radu Albot und Dusan Lajovic.

Schon im Viertelfinal könnte Federer auf seinen Landsmann Stan Wawrinka treffen. Der Romand ist zur Zeit in guter Form und spielt morgen noch im Final von Antwerpen um den Titel des 250er-Turniers. Im Halbfinal wartet dann in der oberen Tableauhälfte Stefanos Tsitsipas. Gegen den jungen Griechen hat Federer in diesem Jahr einmal gewonnen und einmal verloren.