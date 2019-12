Schweizer Handballgoalie Nikola Portner: «Wir haben viel Qualität und fahren nicht an die EM, um uns zu verstecken»

Als Nikola Portner mit Anfang zwanzig seine zukünftige Frau kennen lernt, will er ehrlich sein. Also sagt er ihr lieber gleich, dass er in zwei Jahren die Schweiz verlassen und im Ausland Handball spielen wolle. Damit sie von Anfang an weiss, worauf sie sich einlässt.

Die junge Frau hat noch zwei Jahre Schule vor sich. Und ohne zu wissen, wohin die Reise gehen wird, sagt sie: «Das ist perfekt, ich komme einfach mit.»

Eine paar Jahre und eine Hochzeit später erzählt Nikola Portner die Anekdote am Telefon. Bald wird der 26-Jährige für die Weihnachtsfeier zur Familie nach Hause fahren, aber noch ist er in Montpellier, am Mittelmeer in Frankreichs Süden. Seit Sommer 2016 spielt er beim französischen Rekordmeister, Montpellier hat die Liga 14-mal gewonnen, zuletzt 2012.

Zweimal Meister mit den Kadetten Schaffhausen

Zu diesem Zeitpunkt ist Portner 19-jährig und spielt beim BSV Bern. Mit 17 Jahren debütiert er in der NLA, kurz danach wird er Nationalspieler. Schon da hat sich der 1,94 m grosse Torhüter in den Kopf gesetzt, einer der besten Goalies der Welt zu werden und die grossen Titel zu gewinnen. Mit den Kadetten Schaffhausen wird er zweimal Schweizer Meister. Doch das reicht ihm nicht. Nicht ihm, dem Sohn einer der grössten Handballlegenden des früheren Jugoslawiens.

Also wagt Portner als Profi den Schritt nach Frankreich. Wobei das für einen wie ihn kein Wagnis ist. Denn der junge Mann serbischer Abstammung zweifelt selten. Und wenn er einmal das Wort «Angst» gebraucht, dann kann man sicher sein, dass er im nächsten Satz sagt: