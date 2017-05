Der Samstag könnte seine bisherige Karriere krönen. Roman Bürki, 26 Jahre alt, Torhüter bei Borussia Dortmund, geht mit seinem Verein gegen Eintracht Frankfurt als Favorit in den deutschen Pokalfinal. Es wäre Bürkis zweiter Titel der Karriere, nach dem Cup-Sieg mit GC 2013.

So oder so endet für Bürki damit eine aufwühlende Saison. Gut sechs Wochen sind erst vergangen, seit Bürki und seine Teamkollegen im BVB-Bus vor dem Champions-League-Viertelfinal gegen Monaco Opfer einer Bomben-Attacke wurden. Dass alle überlebten, grenzte an ein Wunder. Vielleicht würde der Pokalsieg die Aufarbeitung der Ereignisse etwas beflügeln. Anspruchsvoll wird es sowieso.

Hinten anstehen

Möglicherweise aber geht Bürkis Saison noch ein bisschen weiter. Auf der Ersatzbank des Nationalteams. Dann nämlich, wenn er wie geplant noch zur Schweizer Equipe stösst, die am 9. Juni auf den Färöer Inseln die nächste WM-Qualifikationspartie bestreitet. Für die Schweiz geht es darum, den perfekten Start mit fünf Siegen aus fünf Spielen weiter auszubauen.