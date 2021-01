Schweizer Festspiele in Kitzbühel gehen weiter: Odermatt wird Zweiter im Super-G

Drei Rennen in Kitzbühel, dreimal Grund zur Freude für die Schweizer Skifans: Nachdem Beat Feuz beide Abfahrten gewinnen konnte, fuhr Marco Odermatt im Super-G auf Rang zwei. Nur Zwölf Hundertstelsekunden war der 23-Jährige langsamer als Sieger Vincent Kriechmayr aus Österreich.

Rang drei sicherte sich Matthias Mayer. Dem Österreicher gelang damit in Kitzbühel der Podest-Hattrick. In den Abfahrten war er Zweiter und Dritter geworden. Odermatt, der in der Abfahrt am Sonntag starker Zehnter wurde, sagte nach dem Erfolg im Super-G im Interview mit dem SRF: