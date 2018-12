Die Erlösung

«Nino Schurter war schon so oft hier, er muss jeden Kameramann kennen», sagt Beat Feuz. Der Mountainbike-Weltmeister aus dem Bündnerland nimmt gestern schon zum zehnten Mal an den Sports Awards teil. Nun wird er erstmals als Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Es ist eine Auszeichnung, die ihm nahe geht. In seiner Dankesrede kämpft er mit den Tränen. Er hat sich diesen Titel ziemlich lange gewünscht. «Für die schönsten Titel kämpft man am härtesten», sagt er. Und schliesst mit den Worten an seine Tochter : «Nun darfst du ins Bett.»

Der Quallenbiss

Die Attacke einer Meduse im Wasser macht sie fast berühmter als die vier Siege an der Ironman-WM in Hawaii. Die Triathletin Daniela Ryf hat Schmerzen und steht vor der Aufgabe. Dann fängt sich die Solothurnerin und erzielt eine Rekordzeit. «Ich wollte für alle meine Leute weiterkämpfen», sagt sie gestern. Sie wird zum zweiten Mal Sportlerin des Jahres.

Der Rekordsieger

Sieben Mal gewann Roger Federer die Wahl. «Ich bin froh, dass ich in diesem Alter noch so gut bin», sagt er. Federer wurde im August 37-jährig. 20 Grand-Slam-Titel, älteste Nummer 1 in der Weltrangliste. Und ein Rücktritt ist nicht absehbar. Das Skifahren lässt er aber schon seit zehn Jahren aus. «Der Ski-Rücktritt war ein Fehler. Er kam mindestens fünf Jahre zu früh», so der Tennis-Maestro.

Der Schlagfertige

Moderator Rainer Maria Salzgeber sorgt sich um die Sprache der Tochter von Beat Feuz. Weil Lauberhornsieger Feuz aus dem Emmental stammt und seine Freundin aus Österreich. «Was kommt denn dabei einmal heraus?», fragt Salzgeber. Worauf Feuz trocken entgegnet: «Du kommst aus dem Wallis, und aus dir ist auch etwas geworden.»

Der Österreicher

Apropos Österreich: Gäste aus unserem Nachbarland sind selten an den Schweizer Sports Awards. Adi Hütter, der Fussballtrainer aus Vorarlberg und Meistermacher der Young Boys, macht gestern in Zürich seine Aufwartung und sagt: «Das ist Ehrensache. Ich hoffe, dass die Young Boys die Mannschaftswertung gewinnen.» Der heutige Basler Trainer Marcel Koller erhielt 2015 nach der Qualifikation für die Fussball-EM 2016 in Österreich einen Special Award. Hütters Wunsch geht dann im silbernen Glanz der Schweizer Eishockeyaner unter. Und auch er selbst muss Patrick Fischer den Vortritt lassen.

Der Sänger

Einen Auftritt auf der grossen Bühne hat zumindest ein YB-Spieler dennoch: Guillaume Hoarau. Er trumpft im TV mit seiner zweiten grossen Leidenschaft auf, der Musik. Er singt zusammen mit Lo&Leduc den Hit «079», durchaus gekonnt. Auf die Frage, ob er auch mit seinen YB-Teamkollegen ab und an Musik mache, sagt Hoarau lächelnd: «Oh nein, das geht leider nicht.» Stellvertretend für ziemlich viele Geld-Schwarze Fussballer sagt Marco Wölfli: «Mit gesanglichen Fähigkeiten muss ich leider passen.»

Der Laufsteg

Es ist eine willkommene Abwechslung für manche erfolgreiche Schweizer Sportlerinnen und Sportler. Sie zeigen sich an den Sports Awards von ihrer besten Seite. Nicht verschwitzt im Wettkampftenu, sondern in der Abendgarderobe. Die Berner Sprinterin Mujinga Kambundji sagt lächelnd: «Man sieht, wie ich auch ausschauen kann.»

Die Schweden

Die Sportjahr 2018 ist auch geprägt vom Duell Schweiz gegen Schweden.

Ob Wendy Holdener im Olympia-Slalom, ob den Eishockeyanern im WM-Final, dann den Fussballern im WM-Achtelfinal, schliesslich auch den Curlerinnen im EM-Final und jüngst den Unihockeyanern im WM-Halbfinal, stets stehen uns Schwedinnen und Schweden vor der Sonne. Welch’ Jammer! Und warum ist das so, Bernhard Russi? Russi qualifiziert sich als Experte, weil er mit einer Schwedin verheiratet ist. «Vielleicht hinterlässt es bei uns Schweizern etwas Spuren, dass viele Leute auf der ganzen Welt noch immer denken, dass Stockholm die Hauptstadt der Schweiz ist», mutmasst er.

Der Redner

Erfrischend ehrlich, stets mit einem Lachen im Gesicht, am Schluss gar mit einer Walliser-Mütze auf dem Kopf. Théo Gmür überzeugt nicht nur auf der Skipiste, sondern auch als guter Redner. Der 22-Jährige darf nach drei Goldmedaillen an den Paralympics den Award für den besten Behinderten-Sportler des Jahres entgegen nehmen.

Die Abwesenden

Der Schweizer Sport hat sich jedenfalls weitaus besser entwickelt als die Aktie der Credit Suisse Group. So sehr, dass die Mountainbike-Nummer-1 Jolanda Neff nicht einmal mehr dabei war. Selbst ein Olympiasieg reicht nicht mehr für eine Nomination – wie das Beispiel des Bündner Snowboarders Nevin Galmarini zeigt.