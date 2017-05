Keine Rekursmöglichkeit

Allgegenwärtig war nicht nur beim Opfer der Attacke, sondern eigentlich in der ganzen Eishockeywelt, das Unverständnis über die verantwortungslose Aktion Jeglic’. Aber fast noch mehr über das skandalös milde Urteil. Rüfenacht tat der Hoffnung kund, dass die Sperre vielleicht doch noch deutlich verschärft wird. Raeto Raffainer, der Direktor des Schweizer Nationalteams, versuchte derweilen, die rechtlichen Möglichkeiten abzustecken.

Er musste ernüchtert zu Kenntnis nehmen, dass der Schweizer Verband gemäss Reglement gar keine Rekurs-Möglichkeit hat. Raffainer: «Wir können nichts tun, weil wir in diesem Fall nicht angeklagt sind. Es geht nur um die Aktion des Slowenen. Also könnte nur der slowenische Verband das Urteil an den Internationalen Sportgerichtshof weiterziehen.» Was absurd tönt, ist offensichtlich Tatsache. Rüfenacht war zwar das Opfer der Aktion und somit verwickelt, aber eben nicht der Hauptdarsteller. Für Raeto Raffainer ist aber klar: «Solche Kickbewegungen gegen andere Spieler haben in unserem Sport nichts zu suchen.»