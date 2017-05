Drei der vier Turniere, die er in diesem Jahr bestritten hat, gewinnt Roger Federer. Nach seiner traumhaften Rückkehr in den Tennis-Zirkus zeigt er sich entspannt wie selten zuvor. Zuletzt sammelt er im Zürcher Hallenstadion 1,5 Millionen zugunsten seiner Stiftung. Am letzten Freitag sind es 2 Millionen Dollar in Seattle. Dafür steht Federer mit Bill Gates auf dem Platz.

Seinen Abstecher in die USA verbindet er mit einem Besuch an der Met-Gala in New York, einer Spendenveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art in New York. Gastgeberin dort ist Modezarin Anna Wintour, die Herausgeberin der Vogue und enge Freundin Federers. Das Motto: Auffallen um jeden Preis, mit Extravaganz, Glitzer, atemberaubenden Schnitten.

Auch für Roger Federer. Er schreitet an der Seite seiner Ehefrau Mirka mit einem Anzug über den blau-weissen Teppich. Auf der Rückseite des Jackets: eine Kobra. Bissig, glitzernd, angriffig. «Ich habe noch nie etwas getragen, das dem hier auch nur nahe kommt. Entweder, du magst es, oder du magst es nicht. Aber hier geht es darum, Risiken einzugehen.»