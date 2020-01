Roger Federer nach der Niederlage gegen Djokovic: «Ich weiss nicht, ob ich nächstes Jahr nochmals antrete»

Eigentlich nicht, nein. Ich ging noch in der Nacht nach dem Viertelfinal zu einem MRI, um festzustellen, wie gravierend das Problem ist. Alles war in Ordnung. Danach trainierte ich nicht, die Erholung stand im Vordergrund. Bei alltäglichen Dingen hatte ich jedenfalls keine Schmerzen mehr. Ich fühlte mich ja schon im fünften Satz gegen Tennys Sandgren besser, das war sehr ermutigend. Die Behandlung nach dem ersten Satz war eher, um weiteren Problemen vorzubeugen. Als das Spiel einmal begonnen hatte, war ich zuversichtlich, zu Ende spielen zu können. Mein grösstes Problem war die Angst, dass ich mich schlimmer verletzen könnte.

Wie ist das, in ein Spiel zu steigen, in dem man sich so kleine Chancen auf den Sieg ausrechnet?

Es gab schon vorher Matches, in denen ich mich so gefühlt habe. Aber es ist immer noch besser, als null Chancen zu haben. In London (2014, als er nicht zum Final der ATP-Finals antreten konnte, d. Red.) war es schlimmer, als ich mich bei den Leuten entschuldigen musste, dass ich nicht einmal richtig gehen kann. So ist es mir lieber. Es tut mir im Herzen weh, so zu spielen, mit angezogener Handbremse. Natürlich ist das frustrierend, aber ich hatte zu grosse Angst, dass ich mich noch schlimmer verletzen könnte. Deshalb bin ich auch erleichtert, dass es vorbei ist.