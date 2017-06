Roger Federer steht beim ATP-Turnier in Halle zum 13. Mal in Folge in den Halbfinals. Der topgesetzte Schweizer, der das Turnier in Westfalen bereits achtmal gewinnen konnte, besiegte im Viertelfinal den deutschen Titelverteidiger Florian Mayer 6:3, 6:4.

Im Halbfinal trifft der Weltranglisten-Fünfte auf den 21-jährigen Karen Chatschanow. Der Russe bestreitet in Halle das erste Rasenturnier seiner Karriere.

Update folgt