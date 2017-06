Hätten Sie Nadal schlagen können?

Am Sonntag nicht. Nicht so, wie er sich zuletzt auf Sand präsentiert hat. Ich habe es in Miami ja noch auf dem Platz gesagt, dass er die Sandsaison zerstören wird. Jetzt habe ich wenigstens für einmal recht gehabt (lacht). Was Rafa geleistet hat, ist absolut gigantisch. Wirklich überraschend kommt es aber für mich nicht.

Inspiriert sie Nadals Erfolg auch ein wenig für Wimbledon?

An meiner Situation ändert das nichts. Wimbledon war schon Anfang Jahr mein grosses Ziel. Aber es ist schön, zu sehen, dass wenn man ein grosses Ziel hat wie Rafa in Paris und ich in Wimbledon, dass man das auch erreichen kann. Er reist jetzt natürlich mit riesigen Selbstvertrauen nach Wimbledon, was auch nicht unbedingt ideal ist (lacht). Aber es ist ja nicht das erste Mal, sondern das zehnte Mal. Er kennt das, ich kenne das.