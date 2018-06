«Nein, ich behandle nicht alle gleich»

Zudem erklärte Federer, warum er sich nicht, oder nur sehr zurückhaltend zu politischen Themen Stellung bezieht. Es gebe viele Dinge, von denen andere mehr verstehen würden als er. «Ich muss nicht alles wissen. Wenn du öffentlich deine Meinung äusserst, kannst du viele Menschen vor den Kopf stossen. Darum gibt es Dinge, über die ich öffentlich nicht rede.» Dinge auch, von denen er sagt, sie würden zu seinem Privatleben gehören.

Übrigens hat Federer eine klare Prioritätenliste, wenn es ums Verteilen von Autogrammen geht. Danach gefragt, ob er wirklich alle Menschen gleich behandle, sagt er: «Ganz ehrlich? Nein! Ich habe eine klare Hierarchie: Kinder haben Vorrang, wie auch Menschen mit einer Beeinträchtigung.» Aber klar: Alle Anhänger seien wichtig. Er schätze es, dass sie ihm rund um die Welt nachreisen, um ihn bei Turnieren zu unterstützen.

Federer trainiert am Sonntag erstmals in Stuttgart. Sein erstes Spiel nach zehnwöchiger Wettkampfpause bestreitet er am Mittwoch, 13. Juni. Beim Rasenturnier der ATP250-Kategorie war Federer im Vorjahr nach einem Freilos in der zweiten Runde nach vergebenem Matchball am Deutschen Tommy Haas gescheitert. Gewinnt Federer das Turnier, übernimmt er unabhängig vom Ausgang der French Open wieder die Führung in der Weltrangliste.