Trotzdem geht die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander.

Stimmt. Aber das lässt sich nicht aufhalten. Die harte Währung unserer Zeit ist die Zuschauerquote. Da wird knallhart abgerechnet. Die TV-Sender bezahlen richtig viel Geld für Inhalte, an denen die Zuschauer interessiert sind. Die Bundesliga ist ein absolutes Premiumprodukt, läuft im Fernsehen rauf und runter und drängt andere Sportarten aus dem Programm, obwohl deren Exponenten Ausserordentliches leisten. Wenn aber Bayern München gegen Hamburg spielt, kann man das Spiel in 200 Ländern live sehen und dementsprechend vermarkten.

Allein wegen Bayern.

Vermutlich.

Die englische Premier League spielt punkto Vermarktung nochmals in einer ganz anderen Liga.

Stimmt. Aber Deutschland holt auf. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass der Bezahlsender Sky heute in Deutschland fünf Millionen Abonnenten hat? Ausserdem hat es England bis jetzt nicht geschafft, den finanziellen Reibach in sportliche Erfolge umzuwandeln. In Deutschland hingegen wird das Geld klug investiert, in die Ausbildung und ins Scouting. Die Folge: Deutschland hat den höchsten Zuschauerschnitt, ist Weltmeister und hat ein riesiges Reservoir an hervorragenden Fussballern. Es gibt also keinen Grund, die Engländer zu beneiden.

Frau Federspiel (die Haushälterin; die Red.), machen Sie doch bitte noch ein paar lecker Würstchen mit ein bisschen Salat. Meine Frau ist mit Kind und Rind schon nach Köln. Meine Tochter heiratet dort am Freitag.

Bedauern Sie, dass Sie nicht mehr am grossen Fussball-Rad drehen?

Wenn man heute auf die Gehälter, auch jene der Manager, guckt… Ich habe bei Bayer Leverkusen maximal 400'000 Euro pro Jahr verdient. Und Leverkusen war ja kein Kirmesverein. Wir standen 2002 immerhin im Champions-League-Finale. Aber ich bedaure nichts. Es war eine schöne Zeit. Ich habe dem Fussball einiges zu verdanken.

Bayern München setzt 600, Freiburg etwas weniger als 100 Millionen um. Die Gefahr ist gross, dass die Spannung auf der Strecke bleibt.

Nicht bei uns. Wäre die Bundesliga nicht spannend, würden die Zuschauerzahlen sinken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und warum ist das so?

Sagen Sie es uns.

Natürlich wünsche ich mir einen spannenden Titelkampf bis zur letzten Runde. Aber auch ohne diesen stehen selbst am vorletzten Spieltag noch in fast jedem Spiel Entscheidungen an. Hamburg, Stuttgart, Hannover, Frankfurt – grosse Städte, grosse Klubs mit grosser Tradition und grossem Anhang. Gut möglich, dass sie alle intensiv um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Das ist Spannung pur.