Nun teilt Nadal über Twitter, wo ihm 13 Millionen Menschen folgen, mit, dass er Opfer einer Cyber-Attacke geworden sei. «Jemand Drittes hat sich in meinen Account gehackt und ihn in einer inakzeptablen Weise genutzt», schreibt der Mallorquiner, der in diesem Jahr in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, zum zehnten Mal den Titel gewonnen hatte. (sih)